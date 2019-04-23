2019-04-23T16:49:25+03:00
Общество

Гормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннеле

Ранее очевидцы сообщили о подтоплении сооружения и здания, находящегося рядом с ним
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Гормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннелеГормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннелеФото: Евгения ГУСЕВА
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В ГБУ «Гормост» опровергли сообщение о большом скоплении воды в Лефортовском тоннеле в Москве.

- Скопления воды в Лефортовском тоннеле нет, движение осуществляется в штатном режиме, - отметили специалисты.

Ранее очевидцы сообщили о том, что с потолка Лефортовского тоннеля сильным потоком льется вода. По их сведениям, была подтоплена улица Золоторожский вал, которая находится под тоннелем.

Сайт kp.ru писал о том, что из подтопленного здания у Лефортовского тоннеля эвакуировали 40 человек. Очевидцы рассказали, что вода идет и по самому тоннелю. Позже стало известно о том, что вода поступает в Лефортовский тоннель на востоке Москвы. При этом ГИБДД движение пока не ограничивает.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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