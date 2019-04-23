В Ховрино горит крыша многоэтажного жилого дома
В московском районе Ховрино горит крыша 14-этажного жилого дома.
Видео пожара на улице Фестивальной. Эвакуированы 60 человек.
Спасатели оперативно эвакуировали 60 человек, находящихся внутри здания. На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало.
По словам очевидцев пожара, сильный ветер сбрасывал вниз куски горящего покрытия с крыши. Один кусок попал на балкон и пламя стремительно перекинулось на квартиру одного из этажей. Также покрытие попало на крышу расположенного рядом ресторана.
На месте ЧП продолжают работать пожарные.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что шесть человек спасли при ликвидации пожара в центре Москвы. Дом, где произошло возгорание расположен по адресу улица Большие Каменщики, 15. Как сообщили в ведомстве, пожар начался на девятом этаже дома. Прибывшие на место происшествия пожарные службы начали работы по тушению и эвакуации жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU