В Ховрино горит крыша многоэтажного жилого дома

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-23T17:02:35+03:00

На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало [видео]

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В московском районе Ховрино горит крыша 14-этажного жилого дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704871" frameborder="0"></iframe> Видео пожара на улице Фестивальной. Эвакуированы 60 человек.

Спасатели оперативно эвакуировали 60 человек, находящихся внутри здания. На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало.

По словам очевидцев пожара, сильный ветер сбрасывал вниз куски горящего покрытия с крыши. Один кусок попал на балкон и пламя стремительно перекинулось на квартиру одного из этажей. Также покрытие попало на крышу расположенного рядом ресторана.

На месте ЧП продолжают работать пожарные.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что шесть человек спасли при ликвидации пожара в центре Москвы. Дом, где произошло возгорание расположен по адресу улица Большие Каменщики, 15. Как сообщили в ведомстве, пожар начался на девятом этаже дома. Прибывшие на место происшествия пожарные службы начали работы по тушению и эвакуации жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU