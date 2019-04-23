ПНС опровергли заявления Армии Хафтара о сбитом самолете

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-23T17:10:39+03:00

Представитель военной кампании «Вулкан гнева» сообщил, что лояльные Правительству национального согласия силы никаких военных вылетов не осуществляли

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Вооруженные силы, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа, опровергли сообщения о том, что возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила их боевой самолёт в центральном регионе Ливии Эль-Джуфр.

Как сообщает портал Afrigatenews, официальный представитель военной кампании «Вулкан гнева» Мустафа аль-Маджаи заявил, что никаких военных вылетов силы ПНС не совершали.

Ранее, 23 апреля, ЛНА сообщила, что их наземные силы на базе эль-Джуфра «смогли сбить военный самолет террористических вооруженных группировок, которые пытались атаковать военную базу». В заявление было отмечено, что самолет был в составе трех машин, две из которых скрылись.

Накануне, 23 апреля, ЛНА объявила о начале второй фазы наступления на столицу страны Триполи.

Напомним, сайт kp.ru сообщал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между ЛНА и силами ПНС. Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные правительству национального согласия вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

ИСТОЧНИК KP.RU