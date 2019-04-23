2019-04-23T17:22:19+03:00
Выборы президента Украины 2019

Эксперт оценил учения Вооруженных сил Украины по захвату судов

По его мнению, это - желание Порошенко обострить международную обстановку
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Все тренировки проходят в открытом мореВсе тренировки проходят в открытом мореФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Сегодня стало известно о том, что военнослужащие Морского центра Украины начали проводить учения по захвату судов в составе абордажных групп. Все тренировки проходят в открытом море.

Эту новость прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

- Надеюсь, никакие суда они захватывать не собираются. Что же касается самого формата, очевидно, что Пётр Порошенко таким образом прощается с должностью. Он давно обещал соорудить что-то подобное в Керченском проливе. До выборов ему не дали, возможно, он хочет попробовать после, - цитирует Брутера RT.

Эксперт также отметил, что проведением этих учений Порошенко стремится обострить международную обстановку. Он не хочет уходить с поста спокойно, и потому желает создать дополнительные трудности новому президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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