«Яндекс.Такси» будет отслеживать по частоте моргания, не засыпает ли водитель за рулем

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-23T17:41:46+03:00

В эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов

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Сервис такси становится все доступнее - миллионы людей сегодня пользуются услугами агрегаторов, заказывая машины в мобильных приложениях. Тем острее встает проблема безопасности: желая заработать, таксисты часто сидят за рулем больше положенного. Усталый водитель – потенциальная опасность на дороге. О том, как российские агрегаторы решают проблему контроля состояния водителей, в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов. В студии радио «КП» он встретился с ведущими программы – Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

Сервис «Яндекс.Такси» сегодня доступен в 600 городах России. За последние годы количество заказов увеличилось в три раза. В то же время возросла и потенциальная опасность, что водитель выйдет на смену утомленным – например, после того, как он отработал в другом сервисе. Чтобы избежать этого, «Яндекс.такси» разрабатывает систему контроля за усталостью водителя.

- Это камера, которая смотрит на скорость моргания водителя, - рассказал Алексей Федотов. - Мы мониторим, как себя чувствует водитель, не засыпает ли он за рулем.

Видеокамеры будут «считывать» состояние водителя по сигналам его тела. Например, в нормальном режиме человек моргает примерно 25 - 35 раз в минуту. А если он устал - то в 2 - 3 раза чаще и дольше. Также камера следит за наклоном головы. Сейчас устройство слежения проходит тестирование в Москве. Более подробно «Яндекс.Такси» собирается рассказать о нем в июне.

С прошлого года агрегатор также отслеживает, сколько времени водитель проводит за рулем.

- Мы еще с прошлого года начали отслеживать количество времени, которое проводит водитель на линии, - говорит Алексей Федотов. – Если мы видим, что таксист работает больше нормы (это 14 часов), мы рекомендуем ему пойти отдохнуть и перестаем переправлять ему заказы с «Яндекс.Такси».

Впрочем, многих водителей это не останавливает: после рекомендации отдохнуть таксисты переключаются на другой сервис и продолжают возить пассажиров. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо объединить усилия всех агрегаторов такси.

- Это очень сложная интеграция. Мы сейчас с нашими партнерами – «Ситимобил» и «Везет» – запустили в тестовом режиме интеграцию с их системами автоматизации, для того, чтобы понять, сколько водитель работает у них в сервисе, - отметил Федотов. – Мы будем понимать время работы водителей. Этот эксперимент мы запустили в Москве, Московской области и Ярославле. Очень важно, чтобы и другие наши партнеры, другие сервисы и таксопарки присоединялись к нашей платформе, делились этой информацией. Тогда мы сможем сделать такси безопасным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704872" frameborder="0"></iframe> «Яндекс.Такси» установит камеры, контролирующие усталость таксистов.Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов в эфире программы «Россия в Движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие -– президент экспертного центра «Движение без опасности» Натальея Агре и Антон Челышев.

ИСТОЧНИК KP.RU