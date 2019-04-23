В Киеве подали иск о незаконной приватизации Порошенко кондитерской фабрики
Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о незаконной приватизации украинским президентом Петром Порошенко кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве.
«Как глава соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании, украденной у украинского народа фабрики», - сказал Кива.
По словам Кива, именно после президентских выборов есть «надежда на прозрачное и должное его рассмотрение».
«Фабрика, которая сейчас почему-то называется Roshen, обязательно будет возвращена народу», - подчеркнул политик в эфире телеканала NewsOne.
Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. По итогам обработки 95,06% электронных протоколов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский побеждает, набрав 73,17% голосов, у Порошенко - лишь 24,50%. Центризбирком должен завершить подсчет голосов к 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU