СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-23T17:51:23+03:00

В Киеве подали иск о незаконной приватизации Порошенко кондитерской фабрики Фото: Лия МУРАДЬЯН

Лидер социалистической партии Украины заявил, что предприятие было украдено у украинского народа

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Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о незаконной приватизации украинским президентом Петром Порошенко кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве.

«Как глава соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании, украденной у украинского народа фабрики», - сказал Кива.

По словам Кива, именно после президентских выборов есть «надежда на прозрачное и должное его рассмотрение».

«Фабрика, которая сейчас почему-то называется Roshen, обязательно будет возвращена народу», - подчеркнул политик в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. По итогам обработки 95,06% электронных протоколов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский побеждает, набрав 73,17% голосов, у Порошенко - лишь 24,50%. Центризбирком должен завершить подсчет голосов к 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU