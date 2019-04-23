Вице-премьер РФ Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-23T18:15:59+03:00

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Вице-премьер России Максим Акимов выступил с инициативой увеличить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.

- Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года поручено провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч, - заявил Акимов.

По словам вице-премьера, в первую очередь это коснется новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта.

Напомним, на данный момент вне населенных пунктов (в том числе на федеральных трассах) легковые автомобили могут разгоняться до 90 км/ч. Однако на дорогах, которые попадают под категорию "автомобильных трасс", а также на некоторых участках платных трасс допускается скорость в 110 км/ч и выше, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов помочь со строительством новой федеральной трассы на Щелковском направлении. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что Лосиный остров при этом не пострадает, а лишь увеличит свою площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU