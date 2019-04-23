После инаугурации Зеленский готов сотрудничать с премьером Украины Гройсманом
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский готов после инаугурации сотрудничать с премьером Украины Владимиром Гройсманом. Об этом сообщил спикер штаба будущего украинского лидера Дмитрий Разумков.
«Естественно, что после инаугурации он будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона», - рассказал Разумков о планах Зеленского на посту президента.
Спикер штаба отметил, что партия Зеленского «Слуга народа» не представлена в Верховной Раде, поэтому не может оказывать влияние на назначение премьер-министра.
Ранее, в среду, 23 апреля, были опубликованы данные обработки Центральной избирательной комиссии Украины 100% электронных протоколов второго тура президентских выборов, которые состоялся 21 апреля. Зеленский набрал 73,32% голосов избирателей, его оппонента еще действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45%.
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ИСТОЧНИК KP.RU