СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-23T18:34:03+03:00

После инаугурации Зеленский готов сотрудничать с премьером Украины Гройсманом Фото: REUTERS

В штабе будущего украинского президента сообщили, что новоизбранный глава государства будет работать со всеми чиновниками в пределах закона [видео]

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский готов после инаугурации сотрудничать с премьером Украины Владимиром Гройсманом. Об этом сообщил спикер штаба будущего украинского лидера Дмитрий Разумков.

«Естественно, что после инаугурации он будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона», - рассказал Разумков о планах Зеленского на посту президента.

Спикер штаба отметил, что партия Зеленского «Слуга народа» не представлена в Верховной Раде, поэтому не может оказывать влияние на назначение премьер-министра.

Ранее, в среду, 23 апреля, были опубликованы данные обработки Центральной избирательной комиссии Украины 100% электронных протоколов второго тура президентских выборов, которые состоялся 21 апреля. Зеленский набрал 73,32% голосов избирателей, его оппонента еще действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45%.

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ИСТОЧНИК KP.RU