2019-04-23T18:40:02+03:00
Недвижимость

Южно-Сахалинск благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

ДОМ.РФ и руководство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии городской среды
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и команда экспертов институтов развития 23 апреля 2019 года посетили Южно-Сахалинск. В составе группы были руководители ДОМ.РФ, Фонда развития Дальнего Востока и КБ Стрелка. Представители институтов развития провели рабочую встречу с руководством Сахалинской области. Региональную делегацию возглавил ВРИО губернатора области Валерий Лимаренко.

Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, ДОМ.РФ и КБ Стрелка в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках программы комплексного развития Южно-Сахалинска в городе будет создан оперативный штаб по вопросам городского развития. Специалисты КБ Стрелка при содействии представителей Правительства Сахалинской области, Администрации Южно-Сахалинска, местных экспертов будут оказывать оперативную экспертную поддержку в решении текущих задач по созданию комфортной городской среды на конкретных городских территориях. В частности, проведут аудит существующих проектов благоустройства и дадут рекомендации.

- Комплексное благоустройство Южно-Сахалинска позволит по-новому выразить культурное наследие и историю региона, создать комфортные условия для людей, преобразовать привычное окружение, чтобы оно стало стимулом для развития экономики и социальной сферы. На многочисленных примерах реализации программы в российских регионах мы видим, как благоустройство способствует экономическому росту и появлению новых рабочих мест, - считает Денис Филиппов, заместителя генерального директора ДОМ.РФ.

Эксперты совместно с представителями власти и местных сообществ также разработают программу комплексного развития Южно-Сахалинска и агломерации. В числе обсуждаемых тем - мастер-план агломерации, пилотные площадки для внедрения Стандарта комплексного развития территорий и модель университетского городка в Южно-Сахалинске.

В процесс развития Южно-Сахалинской агломерации будут вовлечены и жители. Основным инструментом для этого станет онлайн-платформа по сбору идей. Помимо этого, будут проведены несколько серий общественных обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетаньяху хочет назвать населенный пункт на Голанах в честь Трампа
Более 20% смертельных ДТП на российских дорогах происходит по вине водителей-иностранцев
Американский студент подал иск против Apple на один миллиард долларов
Владимир Путин одобрил проект обустройства парка вместо судебного квартала на берегу Невы
После инаугурации Зеленский готов сотрудничать с премьером Украины Гройсманом
ЦИК Украины обработал 100% бюллетеней второго тура президентских выборов: Зеленский победил
«Яндекс.Такси» будет отслеживать по частоте моргания, не засыпает ли водитель за рулем
Вице-премьер РФ Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч
В Киеве подали иск о незаконной приватизации Порошенко кондитерской фабрики
Помощник президента анонсировал встречи Путина в Пекине
Павел Деревянко сыграет тренера по волейболу в новом сериале
Эксперт оценил учения Вооруженных сил Украины по захвату судов
ПНС опровергли заявления Армии Хафтара о сбитом самолете
В Ховрино горит крыша многоэтажного жилого дома
Гормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннеле
ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Европарламента, выступающего против "Северного потока-2"
Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона до 100%
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Менеджмент СМИ2 объявил об уходе из компании после смены гендиректора