Южно-Сахалинск благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-23T18:40:02+03:00

ДОМ.РФ и руководство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии городской среды

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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и команда экспертов институтов развития 23 апреля 2019 года посетили Южно-Сахалинск. В составе группы были руководители ДОМ.РФ, Фонда развития Дальнего Востока и КБ Стрелка. Представители институтов развития провели рабочую встречу с руководством Сахалинской области. Региональную делегацию возглавил ВРИО губернатора области Валерий Лимаренко.

Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, ДОМ.РФ и КБ Стрелка в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках программы комплексного развития Южно-Сахалинска в городе будет создан оперативный штаб по вопросам городского развития. Специалисты КБ Стрелка при содействии представителей Правительства Сахалинской области, Администрации Южно-Сахалинска, местных экспертов будут оказывать оперативную экспертную поддержку в решении текущих задач по созданию комфортной городской среды на конкретных городских территориях. В частности, проведут аудит существующих проектов благоустройства и дадут рекомендации.

- Комплексное благоустройство Южно-Сахалинска позволит по-новому выразить культурное наследие и историю региона, создать комфортные условия для людей, преобразовать привычное окружение, чтобы оно стало стимулом для развития экономики и социальной сферы. На многочисленных примерах реализации программы в российских регионах мы видим, как благоустройство способствует экономическому росту и появлению новых рабочих мест, - считает Денис Филиппов, заместителя генерального директора ДОМ.РФ.

Эксперты совместно с представителями власти и местных сообществ также разработают программу комплексного развития Южно-Сахалинска и агломерации. В числе обсуждаемых тем - мастер-план агломерации, пилотные площадки для внедрения Стандарта комплексного развития территорий и модель университетского городка в Южно-Сахалинске.

В процесс развития Южно-Сахалинской агломерации будут вовлечены и жители. Основным инструментом для этого станет онлайн-платформа по сбору идей. Помимо этого, будут проведены несколько серий общественных обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU