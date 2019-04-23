Владимир Путин одобрил проект обустройства парка вместо судебного квартала на берегу Невы

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-23T18:42:05+03:00

Владимир Путин и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения строительной площадки планировавшегося судебного квартала на набережной Невы. Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

Президент побывал на стройплощадке во время визита в Санкт-Петербург

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Владимир Путин одобрил идею обустройства парковой зоны на берегу Невы вместо строительства судебного квартала. Глава государства посетил место будущей застройки во время визита в Санкт-Петербург 23 апреля. В ходе рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов представил президенту проект Арт-парка - парковой зоны и театрально-выставочного комплекса, которые появятся на месте планировавшихся здесь ранее зданий Верховного суда. Владимир Путин поддержал идею обустройства парка, отметив, что это очень хороши проект.

- Смотрите, во-первых, - масштаб какой, во-вторых, - место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц, - цитирует президента ТАСС.

По проекту, Арт-парк будет построен как многоуровневый комплекс, верхний уровень которого займет парковая зона. В нем разместятся театральные, концертные и лекционные залы, художественные мастерские и галереи, кинотеатр и фуд-зона. Инфраструктура будет включать в себя подземный паркинг на 1,5 мест.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга, комплекс судебных зданий будет перенесен в правительственный квартал в районе Смольной набережной. Здания займут площадку, ранее отводившуюся под строительство здания Музея обороны и блокады Ленинграда.

- Большинство жителей города выступили за то, чтобы музей остался на своем историческом месте - в Соляном переулке, - отметил Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU