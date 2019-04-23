2019-04-23T18:42:05+03:00
Общество

Владимир Путин одобрил проект обустройства парка вместо судебного квартала на берегу Невы

Президент побывал на стройплощадке во время визита в Санкт-Петербург
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Владимир Путин и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения строительной площадки планировавшегося судебного квартала на набережной Невы. Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.Владимир Путин и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения строительной площадки планировавшегося судебного квартала на набережной Невы. Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.
Изменить размер текста:

Владимир Путин одобрил идею обустройства парковой зоны на берегу Невы вместо строительства судебного квартала. Глава государства посетил место будущей застройки во время визита в Санкт-Петербург 23 апреля. В ходе рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов представил президенту проект Арт-парка - парковой зоны и театрально-выставочного комплекса, которые появятся на месте планировавшихся здесь ранее зданий Верховного суда. Владимир Путин поддержал идею обустройства парка, отметив, что это очень хороши проект.

- Смотрите, во-первых, - масштаб какой, во-вторых, - место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц, - цитирует президента ТАСС.

По проекту, Арт-парк будет построен как многоуровневый комплекс, верхний уровень которого займет парковая зона. В нем разместятся театральные, концертные и лекционные залы, художественные мастерские и галереи, кинотеатр и фуд-зона. Инфраструктура будет включать в себя подземный паркинг на 1,5 мест.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга, комплекс судебных зданий будет перенесен в правительственный квартал в районе Смольной набережной. Здания займут площадку, ранее отводившуюся под строительство здания Музея обороны и блокады Ленинграда.

- Большинство жителей города выступили за то, чтобы музей остался на своем историческом месте - в Соляном переулке, - отметил Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушаков назвал главные темы переговоров Путина и Ким Чен Ына
Акция "Баланс доверия" пройдет в России 17 мая
Во Франции вспыхнул пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль
Президент Шри-Ланки намерен сменить глав сил безопасности после пасхальных терактов
Меркель заявила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине
Туск рассказал о «хорошем телефонном разговоре» с Зеленским
Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов: «Каждый пассажир такси застрахован на 2 млн. рублей»
Россия подписала контракт на поставку бронемашин в Индонезию
Нетаньяху хочет назвать населенный пункт на Голанах в честь Трампа
Более 20% смертельных ДТП на российских дорогах происходит по вине водителей-иностранцев
Американский студент подал иск против Apple на один миллиард долларов
Южно-Сахалинск благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
После инаугурации Зеленский готов сотрудничать с премьером Украины Гройсманом
ЦИК Украины обработал 100% бюллетеней второго тура президентских выборов: Зеленский победил
«Яндекс.Такси» будет отслеживать по частоте моргания, не засыпает ли водитель за рулем
Вице-премьер РФ Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч
В Киеве подали иск о незаконной приватизации Порошенко кондитерской фабрики
Помощник президента анонсировал встречи Путина в Пекине
Павел Деревянко сыграет тренера по волейболу в новом сериале
Эксперт оценил учения Вооруженных сил Украины по захвату судов
ПНС опровергли заявления Армии Хафтара о сбитом самолете
В Ховрино горит крыша многоэтажного жилого дома
Гормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннеле
ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Европарламента, выступающего против "Северного потока-2"
Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона до 100%
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Менеджмент СМИ2 объявил об уходе из компании после смены гендиректора