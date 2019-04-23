Владимир Путин одобрил проект обустройства парка вместо судебного квартала на берегу Невы
Владимир Путин одобрил идею обустройства парковой зоны на берегу Невы вместо строительства судебного квартала. Глава государства посетил место будущей застройки во время визита в Санкт-Петербург 23 апреля. В ходе рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов представил президенту проект Арт-парка - парковой зоны и театрально-выставочного комплекса, которые появятся на месте планировавшихся здесь ранее зданий Верховного суда. Владимир Путин поддержал идею обустройства парка, отметив, что это очень хороши проект.
- Смотрите, во-первых, - масштаб какой, во-вторых, - место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц, - цитирует президента ТАСС.
По проекту, Арт-парк будет построен как многоуровневый комплекс, верхний уровень которого займет парковая зона. В нем разместятся театральные, концертные и лекционные залы, художественные мастерские и галереи, кинотеатр и фуд-зона. Инфраструктура будет включать в себя подземный паркинг на 1,5 мест.
По словам врио губернатора Санкт-Петербурга, комплекс судебных зданий будет перенесен в правительственный квартал в районе Смольной набережной. Здания займут площадку, ранее отводившуюся под строительство здания Музея обороны и блокады Ленинграда.
- Большинство жителей города выступили за то, чтобы музей остался на своем историческом месте - в Соляном переулке, - отметил Александр Беглов.
ИСТОЧНИК KP.RU