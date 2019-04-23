Американский студент подал иск против Apple на один миллиард долларов

СЕГОДНЯ 18:42 2019-04-23T18:56:04+03:00

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Студент из Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах подал иск против компании Apple на один миллиард долларов из-за ошибки используемой в ее магазинах системы распознавания лиц. Дело в том, что система приняла его за разыскиваемого преступника.

По словам молодого человека, он был задержан у себя дома в ноябре 2018 года по обвинению в совершении нескольких краж в фирменных магазинах Apple. В ордере на его арест содержалась фотография подозреваемого, который, как считает студент, на него ничем не похож. Также Бах подчеркнул, что одна из краж, в которых его обвинили, была совершена в Бостоне в июне в тот день, когда он был на своем выпускном в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg.

Также молодой человек подчеркнул, что ранее он потерял свои водительские права. В них нет фотографии, однако, как полагает истец, они могли быть найдены или украдены настоящим вором и использованы в дальнейшем в виде удостоверения личности в магазинах Apple. В результате система распознавания лиц, которая используется компанией для отслеживания подозреваемых в кражах, могла по ошибке связать имя 18-летнего студента с лицом злоумышленника.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году. К настоящему времени уже около 40% камер видеонаблюдения в столице заменили на более совершенные.

ИСТОЧНИК KP.RU