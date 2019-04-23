Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда
В Кремле заявили, что российский глава Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера.
Президент РФ сообщил о решении вручить награду Райдеру во время встречи с главой Международной организации труда в штаб-квартире Русского географического общества. При этом, Путин планирует наградить Райдера в торжественной обстановке в Москве, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года президент РФ Владимир Путин наградил Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Спикер Совфеда получила награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством». А на днях президент наградил орденами Сеславинского, Садовничего и Леонтьева. Ректор МГУ Виктор Садовничий стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Владимир Путин наградил Марию Захарову Орденом Дружбы.Сразу после награждения в Кремле Орденом Дружбы, представитель МИД России Мария Захарова выложила в Интернет свою фотографию с президентом, сопроводив ее трогательным рассказом про дочку
ИСТОЧНИК KP.RU