В России впервые оштрафовали блогера по статье об оскорблении государства

23 Апр 23:27 2019-04-23T23:50:27+03:00

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Во вторник, 23 апреля, стало известно, что в России впервые наказали интернет-пользователя с применением новой статьи Административного кодекса РФ об оскорблении общества, государственных символов и органов власти.

Чудовской районный суд города Чудово Новгородской области 22 апреля признал жителя города Малая Вишера виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что это самое мягкое наказание: статья предусматривает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, а при повторном правонарушении – уже от 100 до 200 тысяч.

Как отмечается в постановлении суда, 31 марта 2019 года гражданин К. опубликовал в соцсети «в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в России», передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, закон о борьбе с оскорблением государственных символов и соответствующие поправки в Административный кодекс были одобрены Совфедом 13 марта этого года, а 18 марта подписаны президентом России.

ИСТОЧНИК KP.RU