Народ Египта на референдуме одобрил поправки к Конституции

СЕГОДНЯ 02:14 2019-04-24T02:24:24+03:00

Поправки к Конституции позволят президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси занимать свой пост до 2030 года Фото: REUTERS

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Глава Национальной избирательной комиссии Египта Ляшин Ибрагим объявил итоги прошедшего в стране всенародного референдума о поправках к Конституции, в частности, позволяющих президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси возглавлять государство до 2030 года.

По данным египетского Центризбиркома, поправки в Основной закон поддержали подавляющее большинство принявших участие в голосовании граждан – 88,83%. Явка египтян на референдум составила 44,33% – примерно 27 миллионов человек.

«Поправки вступают в силу немедленно с момента объявления результатов волеизъявления граждан», - уточнил Ляшин Ибрагим.

Всего же в общей сложности на суд жителей страны выносились изменения 12 статей Конституции, но главной из принятых поправок стало продление срока президентских полномочий с четырех до шести лет, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ас-Сиси впервые был избран президентом Египта в 2014 году, в прошлом году он был переизбран, и благодаря поправкам теперь сможет оставаться на посту до 2024 года, а потом претендовать на третий президентский срок.

ИСТОЧНИК KP.RU