Глава МИД Турции: Анкара найдет замену американским F-35

СЕГОДНЯ 04:25 2019-04-24T04:30:36+03:00

Чавушоглу напомнил, что аналогичные истребители производят и в других странах

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Соединенные Штаты откажутся поставлять стране свои истребители пятого поколения F-35, Анкара найдет им замену.

Напомним, Вашингтон не теряет надежды убедить турецкие власти отказаться от покупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, грозит санкциями и отменой поставок американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

«Почему мы покупаем С-400? Потому что у нас есть срочная потребность в системе ПВО. Мы и так являемся партнерами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму. В настоящее время по этому вопросу нет никаких проблем», - сказал Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого МИД добавил, что «при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте – там, где будут предложены самые лучшие технологии».

При этом он подчеркнул, что Турция действует предельно открыто по отношению как к России, и к США, передает РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее выяснилось, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

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ИСТОЧНИК KP.RU