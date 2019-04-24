Замглавы МИД Украины заявила о «смене тона» России по делу о задержанных при провокации в Керченском проливе моряках

СЕГОДНЯ 06:02 2019-04-24T06:16:05+03:00

ВМСУ обязаны были оформить разрешение на проход через Керченский пролив. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия якобы резко «изменила тон разговора» по делу о задержанных во время прошлогодней провокации в Керченском проливе моряках.

Об этом украинская чиновница написала на своей странице в Facebook, отметив, что при обсуждении этого вопроса с представителями российской стороны её «поразил кардинальный переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии». В чем конкретно проявлялось померещившееся ей «хамство», Зеркаль уточнять не стала.

При этом она предположила, что замеченные ею изменения «российской тактики» вызваны желанием «затянуть процесс консультаций». И отметила: «в любом случае» на позицию Киева это не повлияло.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна Незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

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Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины (подробности).

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Заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели брифинг, на котором представили новую и подробную информацию об инциденте в Керченском проливе. И в пух и прах разбили все стоны Киева о том, что Россия якобы блокируют украинские суда, ни за что обстреляла мирный бронекатер и неправильно захватила украинских мореманов в плен. Все эти стоны и плачи оказались ложью (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU