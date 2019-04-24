Американцы заподозрили Китай в тайном использовании спутников США
Китай нашел возможность обойти законы Соединенных Штатов и по секрету пользоваться американскими гражданскими спутниками в собственных интересах, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших должностными лиц и представителей компаний аэрокосмического комплекса США.
Собеседники издания утверждают, что КНР использует возможности электронного оборудования американских спутников для нужд своей армии – в частности, для связи ее подразделений на спорных островах в Южно-Китайском море, а также вещания на удаленных территориях.
Отмечается, что законы Штатов запрещают продавать Китаю произведенные в США космические аппараты, но предприимчивые китайцы арендуют сервисы уже купленных иностранными компаниями и запущенных на орбиту спутников.
Стоит отметить, что США часто обвиняют Поднебесную в воровстве своих технологий, а китайские шпионы мерещатся американцам повсюду. К слову, как писал сайт kp.ru, на днях ЦРУ передало Великобритании данные о том, что китайская корпорация Huawei якобы получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил КНР.
ИСТОЧНИК KP.RU