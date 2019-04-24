Американцы заподозрили Китай в тайном использовании спутников США

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-24T06:50:39+03:00

По версии источников WSJ, КНР пользуется возможностями американских гражданских спутников для поддержки своей армии

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Китай нашел возможность обойти законы Соединенных Штатов и по секрету пользоваться американскими гражданскими спутниками в собственных интересах, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших должностными лиц и представителей компаний аэрокосмического комплекса США.

Собеседники издания утверждают, что КНР использует возможности электронного оборудования американских спутников для нужд своей армии – в частности, для связи ее подразделений на спорных островах в Южно-Китайском море, а также вещания на удаленных территориях.

Отмечается, что законы Штатов запрещают продавать Китаю произведенные в США космические аппараты, но предприимчивые китайцы арендуют сервисы уже купленных иностранными компаниями и запущенных на орбиту спутников.

Стоит отметить, что США часто обвиняют Поднебесную в воровстве своих технологий, а китайские шпионы мерещатся американцам повсюду. К слову, как писал сайт kp.ru, на днях ЦРУ передало Великобритании данные о том, что китайская корпорация Huawei якобы получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU