2019-04-24T10:06:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Команда Зеленского призвала «Нафтогаз» снизить цены на газ для украинцев

Соответствующее понижение должно быть произведено с 1 мая
Марина ВЕНЦОВА
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Команда Зеленского призвала «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияКоманда Зеленского призвала «Нафтогаз» снизить цены на газ для населенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского призвала компанию «Нафтогаз» снизить с 1 мая цены на газ для населения.

«Давайте не на словах, а на деле покажем, что мы можем принимать решения в интересах людей. <…>, - говорится в сообщении в социальных сетях. - Мы призываем НАК «Нафтогаз Украины» и кабинет министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая».

В команде Зеленского напомнили, что с 1 июня Россия может ограничить поставки энергоресурсов в страну, а с 1 января следующего года вообще остановить транзит газа через Украину. В связи с тем, что такие перспективы могут привести к существенным финансовым потерям, необходимо предпринимать быстрые и эффективные действия.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что «Нафтогаз» должен «увеличить добычу украинского газа» и «искать дешевый газ по всему миру», чтобы продавать населению «голубое топливо» по приемлемым для обнищавших граждан ценам.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По итогам подсчета 100% протоколов победу одержал Владимир Зеленский, набравший 73,32% голосов, опередив существенно действующего главу государства, которого поддержали только 24,45% избирателей.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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