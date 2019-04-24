2019-04-24T10:28:59+03:00
Спорт

Погба заговорил о переходе в "Реал"

В связи с наступившей снова кризисной ситуацией в команде хавбек «красных дьяволов» сообщил своим одноклубникам о желании сменить клубную прописку.
Дарья КРЫЛОВА
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Поль Погба.Поль Погба.Фото: REUTERS
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В течение сезона, в который «Манчестер Юнайтед» последовательно испытывал сначала кризис (начало сезона, главный тренер Жозе Моуриньо), потом резкий подъем (беспроигрышная серия с приходом Сульшера) и затем снова резкий спад с момента официального назначения Сульшера на пост главного тренера.

Проигрыш "Барселоне", фатальная ошибка Давида де Хеа, приведшая к победному голу Лионеля Месси, как следствие, вылет из Лиги Чемпионов, череда проигрышей в домашнем чемпионате, в том числе и последний, самый разгромный «Эвертону» (0:4), все это привело к новой нездоровой обстановке в команде. В таких условиях, руководство клуба задумалось о смене главного тренера вновь, а футболисты о смене клубной прописки.

Поль Погба, самый скандальный из всех «красных дьяволов», имевший открытый конфликт с Жозе Моуриньо и бойкотировавший тренировки, пока тот был на посту главного тренера, заговорил о переходе в новый клуб.

После случившейся в раздевалке команды драки, замечания Гари Невилла (бывшего защитника «Манчестера Юнайтед») о том, что «Поль Погба не соответствует уровню «МЮ», француз в открытую заговорил о своем желании сменить клуб.

Как сообщает L'Equipe, Погба желает продолжить карьеру в мадридском "Реале". Его контракт с «красными дьяволами» истекает летом 2021 года, и он явно не собирается его продлевать.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид готов выделить на трансфер Погба 150 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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