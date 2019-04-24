2019-04-24T11:06:07+03:00
Общество

Путин подписал закон об ужесточении наказания для сбежавших с места крупных аварий

Согласно документу, за ДТП с одним погибшим предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет, а с двумя и более погибшими - до девяти
Марина ВЕНЦОВА
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Путин ужесточил наказание для сбежавших с места крупных ДТППутин ужесточил наказание для сбежавших с места крупных ДТПФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для виновных в дорожно-транспортных происшествиях, которые скрылись с места аварии, в которой есть пострадавшие и погибшие. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь, если водитель скрылся с места аварии, в результате которой был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, будет применено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека в ДТП - от двух до семи лет, если погибли двое и более лиц - от четырех до девяти лет.

Помимо этого, изменения также будут внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - в случае, когда в действиях сбежавшего с места ДТП виновника аварии отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния.

В соответствии с действующим ранее порядком (часть 2 статьи 12.27 КоАП), скрывшимся с места аварии грозило лишение права управления автомобилем на срок от одного года до 1,5 лет. Либо виновный мог подвергаться административному аресту на срок до 15 суток.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Госдума 17 апреля в третьем и окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Данная правительственная инициатива фактически приравнивает ответственность за сокрытие к совершению аварии в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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