2019-04-24T12:22:35+03:00
Происшествия

В Калифорнии водитель сбил восемь человек

Полиция предполагает, что акция была намеренной
Елена АКИМОВА
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Очевидцы уверяют, что водитель специально въехал в толпу пешеходовОчевидцы уверяют, что водитель специально въехал в толпу пешеходов
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В городе Саннивэйл, что недалеко от Сан Хосе произошла страшная авария. Водитель иномарки врезался в толпу пешеходов. Полицейские предполагают, что это было намеренной акцией.

Очевидцы уверяют, что водитель целенаправленно ехал на толпу людей. В итоге восемь человек получили разные травмы. Среди пострадавших 13 летняя девочка.

Сейчас в случившемся разбираются стражи порядка. Врачи помогают тем, кто получил травмы, сообщает Пятый канал.

В аварии пострадало восемь человек.

В аварии пострадало восемь человек.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло аналогичное ДТП. Иномарка протаранила пешеходов на углу Фонтанки и Невского проспекта. На этот раз водитель аварийного автомобиля врезался в толпу людей с такой скоростью, что раскидал их по набережной реки Фонтанки, а один человек даже упал в воду. Спасатели уже на месте, как и медики, которые оказывают помощь пострадавшим.

Автомобиль влетел в пешеходов на Невском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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