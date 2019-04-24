В Калифорнии водитель сбил восемь человек
В городе Саннивэйл, что недалеко от Сан Хосе произошла страшная авария. Водитель иномарки врезался в толпу пешеходов. Полицейские предполагают, что это было намеренной акцией.
Очевидцы уверяют, что водитель целенаправленно ехал на толпу людей. В итоге восемь человек получили разные травмы. Среди пострадавших 13 летняя девочка.
Сейчас в случившемся разбираются стражи порядка. Врачи помогают тем, кто получил травмы, сообщает Пятый канал.
В аварии пострадало восемь человек.
Ранее в Санкт-Петербурге произошло аналогичное ДТП. Иномарка протаранила пешеходов на углу Фонтанки и Невского проспекта. На этот раз водитель аварийного автомобиля врезался в толпу людей с такой скоростью, что раскидал их по набережной реки Фонтанки, а один человек даже упал в воду. Спасатели уже на месте, как и медики, которые оказывают помощь пострадавшим.
Автомобиль влетел в пешеходов на Невском проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU