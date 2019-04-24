Шойгу: США фактически сорвали нормальную работу Организации по запрещению химического оружия

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-24T12:47:40+03:00

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Соединенные Штаты пренебрежительно относятся к многосторонним договоренностям и институтам, в том числе в части выполнения плана действий по иранской ядерной программе и фактическом срыве нормальной работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в среду заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Немало и других примеров пренебрежительного отношения к многосторонним договоренностям и международным институтам, - сказал он в ходе выступления на VIII Московской конференции по международной безопасности. - Во-первых, это отказ США от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

Во-вторых, как отметил Шойгу, следует отметить срыв нормальной работы ОЗХО. По его словам, в рамках организации создаются структуры для очередных фальсификаций, "которые лягут в основу агрессивных решений против тех или иных государств".

Глава российского оборонного ведомства также подчеркнул, что РФ обладает средствами для преодоления системы противоракетной обороны США. «Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Российская Федерация эту задачу решила», - подчеркнул министр.

ИСТОЧНИК KP.RU