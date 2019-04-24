2019-04-24T12:49:26+03:00
Политика

В Пальмире открылся древнеримский амфитеатр

Сирийские власти восстановили несколько исторических достопримечательностей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Пальмире отреставрированы исторические достопримечательностиВ Пальмире отреставрированы исторические достопримечательностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сирийские власти завершили работы по восстановлению городской инфраструктуры Пальмиры. С таким заявлением выступил министр туризма страны Мухаммад Рами Радван Мартини. Он уточнил, что в городе уже работают электроснабжение, подача воды и канализация.

«Была помощь от ООН, других организаций, но если говорить начистоту, вся эта помощь достаточно ограничена. И основной вклад вносит сирийское правительство», — цитирует министра «Федеральное агентство новостей».

Чиновник добавил, что сейчас власти составляют списки древних достопримечательностей с реставрацией которых могли бы помочь зарубежные специалисты. Так, недавно из Сирии уехала группа европейце, которая помогла восстановить храмовый комплекс Баала.

По словам Мартини, у туристов уже есть возможность посмотреть восстановленные достопримечательности Пальмиры. В частности, для посещения открыт древний римский амфитеатр, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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