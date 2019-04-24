В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-24T13:12:15+03:00

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Самой травмоопасной сферой деятельности в России по итогам 2018 года признано строительство. Из общего числа погибших на трудовом производстве на стройках умер 21% работников. Такие данные предоставили в Роструде.

На второй строчке оказалось обрабатывающее производство. Здесь происходит 17% от общего числа смертей на рабочем месте. Далее в списке опасных направлений идут сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство с показателем 13%.

На четвертом месте в списке опасных для жизни сфер деятельности оказалась деятельность, связанная с транспортировкой и хранением (12%), на пятом — добыча полезных ископаемых (8%), пишет RT.

Добавим, что всего в 2018 году на производстве произошли 5,4 тысячи несчастных случаев с серьезными последствиями для здоровья работников. Это на 13% меньше чем годом ранее — тогда этот показатель составил 6,1 тысяч случаев.

Отметим, что более трети несчастных случаев на работе — это падение работников с высоты (34%). А вот с воздействием движущихся предметов, деталей механизмов связано 23% происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU