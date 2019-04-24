2019-04-24T13:15:21+03:00
Политика

МИД России: Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в Керченском проливе

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Международный трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Украины
Марина ВЕНЦОВА
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МИД России: Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в Керченском проливеМИД России: Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в Керченском проливеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России распространило в среду, 24 апреля, комментарии по итогам состоявшихся накануне в Гааге российско-украинских консультаций относительно инцидента в районе Керченского пролива. Украина, как утверждают в МИД РФ, уходит от предметного обсуждения данного вопроса.

«Несмотря на подтвержденную с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них, - говорится в сообщении. - Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации». Кроме того, в ведомстве отметили, что Международный трибунал по морскому праву юрисдикции не имеет юрисдикции для рассмотрения иска, поданного с украинской стороны.

Ранее сайт kp.ru писал, что замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль по итогам переговорам с российской делегацией заявила, что Россия якобы резко «изменила тон разговора» по делу о задержанных во время прошлогодней провокации в Керченском проливе моряках. При этом, по ее словам, это является тактикой по затягиванию "процесса консультаций".

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его основная задача на посту главы государства будет заключаться в возвращении в страну украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, 25 ноября прошлого года три украинских корабля незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате все три судна Украины были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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