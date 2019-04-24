Авианосную группировку США назвали «американским корытом»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-24T13:40:55+03:00

В Совфеде уверены, что авианосцы США не представляют угрозы для современного вооружения РФ Фото: REUTERS

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В Совете Федерации оценили заявление США о развертывании в Средиземном море авианосной группировки. Посол США в РФ Джон Хантсман назвал это «сигналом для Москвы». В свою очередь в Совфеде подобные неприкрытые угрозы иначе как «наглостью, граничащей с безумием» называть отказываются.

- Я, как военный человек, могу сказать: американское корыто, о котором говорится в этом заявлении, с точки зрения современной войны никакой угрозы для нас не представляет, - комментирует член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, данные авианосцы беззащитны перед современным оружием, которое есть у России. Подобными угрозами ничего не добиться, агрессия провоцирует ответные меры.

- Мы не спорим, что США богаты и хорошо вооружены, но Россия не собирается нападать на них. Ну, а если кто-то попытается напасть на нас первым, тот получит по сусалам. И никакая авианосная группа тут не аргумент. Им пора начинать думать о мире, о других странах, выстраивать новую стратегию, - комментирует ФАН сенатор.

Две авианосные группы американского флота вошли в средиземноморский регион 23 апреля. Всего на двух авианосцах находятся 130 самолетов и 9 тысяч моряков и морских пехотинцев. Помимо этого, их сопровождают десять других кораблей.

24 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Москва вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов за счет сокращения состава других военных округов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705007" frameborder="0"></iframe> Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море.

ИСТОЧНИК KP.RU