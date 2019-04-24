2019-04-24T15:23:27+03:00
В мире

Бывший МИД Эквадора: власти придумали связанных с Ассанжем хакеров из России

По словам Рикардо Патиньо, правительство ни разу не смогло указать их местонахождение
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти Эквадора придумали связанных с Ассанжем российских хакеровВласти Эквадора придумали связанных с Ассанжем российских хакеровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший глава внешнеполитического ведомства Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что правительство страны придумало хакеров из России, которые якобы связаны с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

«Русские хакеры не существуют, их придумали, - приводит его слова РИА Новости. - Они не могут ничего сказать, потому что они не существуют». Экс-министр добавил, что власти не могут сказать, где находятся хакеры, хотя он их об этом неоднократно спрашивал.

Президент южноамериканской страны Ленин Морено, как ранее писал сайт kp.ru, выступая в Вашингтоне, заявил, что скрывавшийся в посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно принимал в своем убежище различных хакеров. Глава Эквадора обвинил журналиста в том, что он отдавал своим гостям распоряжения по продвижению интересов WikiLeaks.

Напомним, с 2012 года Ассанж прятался в здании посольства Эквадора в Лондоне.11 апреля 2019 года официальный Кито отказал ему в дальнейшем предоставлении политического убежища, австралийца задержали прямо в посольстве.

И все-таки попался. В Лондоне арестован Джулиан Ассанж

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24