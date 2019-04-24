Врач-диетолог предупредила о проблемах со здоровьем на Пасху

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-24T15:33:55+03:00

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Уже в это воскресенье, 28 апреля православные будут отмечать светлый праздник Пасхи и окончание длительного поста. Это значит, что тысячи верующих, кто постился долгое время, окажутся в зоне риска. Медики отмечают, что ежегодно в праздничный день и сразу после него отмечается увеличение числа людей, которые мучаются с желудочно-кишечным трактом и не только. Проблемы в организме связаны с питанием. Врачи и призывают всех быть более сдержанными и осмотрительными.

- Достаточно совсем малой порции, чтобы разговеться – одно пасхальное яйцо и кусочек пасхи размером с половину ладони. В этих продуктах будет содержаться полноценный белок, объем как раз такой, чтобы не пересытиться. Чтобы не было проблем со здоровьем и не попасть на больничную койку или на операционный стол. А такие ситуации зачастую бывают, - рассказала ИА «НСН» кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва.

Как выбрать правильный кулич на Пасху

Роспотребнадзор дал рекомендации для выбора качественных куличей и яиц для празднования Пасхи. Выбирая сдобу нужно смотреть на состав, а покупая яйца - на дату сортировки и внешний вид (подробности)

Как погодка?

В Пасхальное воскресенье, 28 апреля, синоптики обещают +26 градусов. Правда, с дождями. Температура на грани рекорда за всю историю метеонаблюдений (а они ведутся в столице 140 лет). Пока максимум для 28 апреля +26,3 градуса, он зафиксирован в 2012 году (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU