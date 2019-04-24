СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-24T15:38:56+03:00

Один из спутников ГЛОНАСС вышел из строя Фото: REUTERS

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Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС вышел из строя. Об этом сообщается на сайте центра.

Дело в том, что с трех часов ночи по МСК космический аппарат № 751, который был запущен на орбиту более трех лет назад, перестал передавать на землю свои координаты. Спустя некоторое время его вывели на техническое обслуживание.

Вышедший из строя комический аппарат относится к серии "ГЛОНАСС-М", срок его службы 7 лет, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта текущего года специалисты провели внеплановое техобслуживание спутника ГЛОНАСС. Спутник №745 был выведен на орбиту в ноябре 2011 года. Таким образом, космический аппарат выработал гарантированный ресурс, равный семи годам.

ИСТОЧНИК KP.RU