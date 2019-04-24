Патрушев: ИГ* понесло серьезные потери, но о победе над терроризмом говорить рано

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-24T15:44:17+03:00

Секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что группировки активно меняют свою тактику и новые каналы финансирования

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Запрещенная в России группировка "Исламское государство" (ИГ)* понесла значительные потери, но при этом говорить о победе над терроризмом в целом еще далеко. Об этом в среду сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Сегодня в мире насчитывается более 200 террористических группировок, которые активно меняют свою тактику, создают "спящие" ячейки, новые каналы финансирования, механизмы распространения экстремистской идеологии и вербовки новых членов", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, бороться с терроризмом в одиночку не может ни одно государство, поэтому странам нужно объединиться и "отложить в сторону имеющиеся разногласия".

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, как ранее сообщал сайт kp.ru, заявил, что угроза терроризма до сих пор актуальна на Северном Кавказе. Активная вербовка неофитов идет через интернет, в социальных сетях. Причем эмиссары-вербовщики в последнее время распространяют новую идеологию среди молодежи.

ИГ* - запрещена на территории России

ИСТОЧНИК KP.RU