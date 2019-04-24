2019-04-24T16:09:08+03:00
Авто

Nissan отзывает кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами

У автомобилей, проданных с июля 2017 по январь 2018 года, могла быть неправильно установлена диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя
Елена АКИМОВА
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Об отзыве партии автомобилей сообщила компания NissanОб отзыве партии автомобилей сообщила компания NissanФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Японский автопроизводитель Nissan заявил об отзыве 771 кроссовера Terrano. У машин обнаружились проблемы с тормозами. Под данную кампанию попадают все авто, проданные с июля 2017 по январь 2018 года.

В Росстандарте подтвердили, что у кроссоверов может быть неправильно установлена диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя. Это напрямую влияет на эффективность торможения – она снижается.

Как сообщает газета «Известия», все владельцы авто, попадающих под отзыв, должны предоставить машины в сервисный центр. Ремонт или замена тормозного усилителя будут проведены бесплатно, за счет производителя.

Ранее об отзыве сообщили десяти тысяч малолитражек Citroen C1 и Peugeot 107, которые были проданы в период с февраля 2006 года по август 2015 года. Причина в неисправном креплении стекла задней двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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