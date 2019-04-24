Nissan отзывает кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Японский автопроизводитель Nissan заявил об отзыве 771 кроссовера Terrano. У машин обнаружились проблемы с тормозами. Под данную кампанию попадают все авто, проданные с июля 2017 по январь 2018 года.
В Росстандарте подтвердили, что у кроссоверов может быть неправильно установлена диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя. Это напрямую влияет на эффективность торможения – она снижается.
Как сообщает газета «Известия», все владельцы авто, попадающих под отзыв, должны предоставить машины в сервисный центр. Ремонт или замена тормозного усилителя будут проведены бесплатно, за счет производителя.
Ранее об отзыве сообщили десяти тысяч малолитражек Citroen C1 и Peugeot 107, которые были проданы в период с февраля 2006 года по август 2015 года. Причина в неисправном креплении стекла задней двери.
ИСТОЧНИК KP.RU