Умер рок-музыкант Дик Риверс

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-24T16:25:02+03:00

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Умер известный рок-музыкант Дик Риверс. Он скончался в Париже от онкологического заболевания. Об этом 24 апреля сообщает Le Monde со ссылкой на его менеджера Дени Сабуре.

Исполнитель родился в 1945 году в Ницце. Настоящее имя исполнителя Эрве Форнери, а Дик Риверс – это псевдоним, который музыкант позаимствовал у персонажа из фильма «Я люблю тебя», которого сыграл Элвис Пресли.

Как пишет газета «Известия», в последние годы Риверс пытался победить рак, но лечение не принесло результата. В день своего рождения исполнитель скончался, ему должно было исполниться 74 года.

ИСТОЧНИК KP.RU