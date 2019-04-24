2019-04-24T16:25:02+03:00
Общество

Умер рок-музыкант Дик Риверс

Дик Риверс скончался в Париже после продолжительной болезни
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Умер известный французский рок-музыкант Дик РиверсУмер известный французский рок-музыкант Дик Риверс
Изменить размер текста:

Умер известный рок-музыкант Дик Риверс. Он скончался в Париже от онкологического заболевания. Об этом 24 апреля сообщает Le Monde со ссылкой на его менеджера Дени Сабуре.

Исполнитель родился в 1945 году в Ницце. Настоящее имя исполнителя Эрве Форнери, а Дик Риверс – это псевдоним, который музыкант позаимствовал у персонажа из фильма «Я люблю тебя», которого сыграл Элвис Пресли.

Как пишет газета «Известия», в последние годы Риверс пытался победить рак, но лечение не принесло результата. В день своего рождения исполнитель скончался, ему должно было исполниться 74 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса
Во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами
Путин заявил, что РФ будет наращивать мощности по производству СПГ
Путин прокомментировал указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР
В Ленинградской области заработал новый терминал по производству сжиженного природного газа
В МЧС разрешили россиянам жарить шашлыки на майские праздники
МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии"
Американские ученые нашли в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсинов
В России продолжительность жизни в 2018 году увеличилась до 72, 9 лет
Nissan отзывает кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
Патрушев: ИГ* понесло серьезные потери, но о победе над терроризмом говорить рано
Один из спутников ГЛОНАСС вышел из строя
Врач-диетолог предупредила о проблемах со здоровьем на Пасху
Бывший МИД Эквадора: власти придумали связанных с Ассанжем хакеров из России
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР
Во время взрыва на химзаводе в Китае погибли 3 человека
Глава компании «Российский экологический оператор» объяснил формирование тарифа на вывоз мусора
Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победой на выборах