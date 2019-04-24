СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-24T16:31:01+03:00

В России продолжительность жизни в 2018 году увеличилась до 72, 9 лет Фото: REUTERS

В соответствии с майским указом президента к 2030 году она должна вырасти до 80 лет

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Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в минувшем году в России продолжительность жизни достигла исторического максимума.

- В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин - на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года, - подчеркнула Скворцова.

Кроме того, в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина к 2030 году продолжительность жизни в России должна вырасти до 80 лет.

Также Вероника Скворцова отметила, что был установлен исторический рекорд по уровню младенческой и материнской смертности. В прошлом году эти показатели снизились за год на 8,9 и 8,2% соответственно. Среднероссийский уровень смертности младенцев составил 5,1 на тысячу родившихся живыми, сообщает "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года стало известно о том, что средний срок жизни россиян почти достиг 73 лет. Минздрав подвел главный демографический итог 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU