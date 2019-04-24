2019-04-24T16:33:55+03:00
Общество

Американские ученые нашли в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсинов

Ядовитые вещества, как установили исследователи, находятся практически в каждом третьем типе наполнителя для вейпов
Марина ВЕНЦОВА
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Американские ученые нашли в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсиновАмериканские ученые нашли в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсиновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ученые из Гарвардского университета в ходе исследований установили, что примерно в 30-80 процентах популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет присутствуют следы бактериальных и грибковых токсинов. Такие выводы американских медиков и химиков опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

«Эндотоксины грамотрицательных бактерий, а также грибковые глюканы часто вызывают острые или хронические респираторные болезни, - рассказал Дэвид Кристиани из Гарварда. - Их обнаружение в жидкости для вейпов в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько опасны подобные испарители для здоровья курильщиков».

Повышенный интерес ученых к изучению влияния электронных сигарет на организм человека обусловлен их широкой популярностью среди курильщиков. Исследователи начали интересоваться, действительно ли они менее вредны, чем обычные сигареты.

В ходе исследований было установлено, что в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего организма в целом, чем от электронных сигарет. Однако испарения вейпов содержат большое количество канцерогенов и токсинов. Помимо этого, американские врачи установили, что курение электронных сигарет стимулирует развитие серьезных проблем с сердцем.

Кроме того, как выяснилось, независимо от типа наполнителя, примерно в каждом третьем из них, присутствовали токсины, которые содержатся в оболочках многих опасных бактерий. Например, кишечная палочка, возбудители гонореи и чумы, а также многие другие микробы, которые попадая в организм человека, стимулируют воспалительные процессы.

По мнению ученых, такое открытие должно стать стимулом для введения жестких стандартов, которые будут регулировать производство электронных сигарет и их оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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