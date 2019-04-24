В Ленинградской области заработал новый терминал по производству сжиженного природного газа

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-24T17:49:46+03:00

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В Ленинградской области на заводе «Криогаз-Высоцк» 24 апреля запустили новый терминал по производству сжиженного природного газа. Команду начать отгрузку первой партии газа на танкер-газовоз дал президент Владимир Путин. Глава государства наблюдал за торжественной церемонией в порту Высоцк в режиме видеоконференции. На заводе кнопку запуска одновременно нажали руководитель НОВАТЭК Леонид Михельсон, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Президент поздравил участников церемонии с удачной реализацией проекта и отметил, что Ленинградская область неизменно демонстрирует хорошие показатели в развитии. По мнению Владимира Путина, реализация подобных высокотехнологичных проектов в разных отраслях помогает успешно воплощать в жизнь национальные проекты.

- Это первое производство сжиженного природного газа в Балтийском регионе. Для Ленинградской области это важный проект, - подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко. - Реализация второй очереди СПГ даст возможность форсировать перевод транспорта на газ. Ленинградская область уже ввела существенные льготы для экологичного транспорта – транспортный налог для таких автомобилей с 1 января снижен на 50%.

Планируется, что вторая очередь будет запущена в конце 2020 года. Завод «Криогаз-Высоцк» – совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Объем инвестиций в производство превысил 50 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU