СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-24T17:02:08+03:00

Путин прокомментировал указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин прокомментировал указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

- У России нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера, - подчеркнул российский глава.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение России "продолжением агрессии". При этом постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко подчеркнул, что украинская сторона уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее сайт kp.ru писал о том что в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Ранее президент РФ упростил выдачу документа жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU