СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-24T17:22:12+03:00

Путин заявил, что РФ будет наращивать мощности по производству СПГ Фото: REUTERS

Президент России отметил, что страна должна занять на этом направлении достойную нишу

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет последовательно наращивать мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ), чтобы занять достойную нишу на мировом рынке.

- Можно не сомневаться, что завод ждет хорошее будущее. Глобальный рынок СПГ развивается весьма быстро, активно. Хочу подчеркнуть: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, - подчеркнул российский глава.

Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии начала отгрузки продукции с построенного в Ленинградской области СПГ-завода "Криогаз-Высоцк", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля Россия опередила США по поставкам сжиженного газа в Европу. РФ также догоняет Соединенные Штаты по общим объемам экспорта СПГ.

ИСТОЧНИК KP.RU