Путин заявил, что РФ будет наращивать мощности по производству СПГ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет последовательно наращивать мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ), чтобы занять достойную нишу на мировом рынке.
- Можно не сомневаться, что завод ждет хорошее будущее. Глобальный рынок СПГ развивается весьма быстро, активно. Хочу подчеркнуть: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, - подчеркнул российский глава.
Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии начала отгрузки продукции с построенного в Ленинградской области СПГ-завода "Криогаз-Высоцк", сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля Россия опередила США по поставкам сжиженного газа в Европу. РФ также догоняет Соединенные Штаты по общим объемам экспорта СПГ.
ИСТОЧНИК KP.RU