СЕГОДНЯ 18:30 2019-04-24T18:41:11+03:00

Совбез ООН не будет собираться из-за письма Украины по выдаче паспортов РФ в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Совет Безопасности ООН не планирует собираться из-за письма Украины по выдаче российских паспортов в Донбассе.

- Не подтверждаем информацию о созыве Совбеза по просьбе украинцев, - сообщил представитель СБ ООН.

По его словам, "речь идет об очередном письме, которое будет как обычно распространено в качестве документа СБ", сообщает "РИА-Новости".

Ранее Киев предложил созвать заседание СБ из-за Указа президента РФ Владимира Путина. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал решение российского главы "дерзким шагом", а также добавил, что оно "противоречит одобренным Советом безопасности ООН минским договоренностям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU