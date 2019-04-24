Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-24T18:40:42+03:00

Когда возлюбленная Олега порезала его в первый раз, он рассказал полицейским историю про салат. И уверил правоохранителей, что на него не нападали

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером 16 апреля столичные полицейские прибыли в одну из квартир на проезде Шокальского, чтобы проверить сообщение о поножовщине. Дверь им открыл 34-летний Олег М. с окровавленной рукой.

- Мужчина объяснил прибывшим оперативникам, что произошла случайность: его гражданская жена 42-летняя Наталья Г. занималась готовкой, нарезала салат и по-неосторожности полоснула его ножом по руке, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Претензий к сожительнице у Олега не было, от госпитализации он отказался. Поэтому и сотрудникам пришлось удалиться - поножовщины нет, преступления нет. Полицейские уже успели забыть про этот ночной выезд, пока с утра им не позвонили со Склифа и не рассказали, что к ним доставили изрезанного мужчину. Приехав опросить пострадавшего правоохранители узнали ночного героя. В это раз мелким порезом не обошлось, и возлюбленная чуть не перерезала горло мужчине.

Как оказалось, доброта Олега не была оценена по достоинству возлюбленной, и при следующей ссоре она ударила его ножом в шею. Рана оказалась глубокой, поэтому мужчину и госпитализировали в больницу. Где врачи диагностировали у москвича ранение внутренней яремной вены. Теперь полиция проводит проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU