2019-04-24T18:40:42+03:00
Происшествия

Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами

Когда возлюбленная Олега порезала его в первый раз, он рассказал полицейским историю про салат. И уверил правоохранителей, что на него не нападали
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Врачи диагностировали у москвича ранение внутренней яремной веныВрачи диагностировали у москвича ранение внутренней яремной веныФото: Олег УКЛАДОВ
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Поздним вечером 16 апреля столичные полицейские прибыли в одну из квартир на проезде Шокальского, чтобы проверить сообщение о поножовщине. Дверь им открыл 34-летний Олег М. с окровавленной рукой.

- Мужчина объяснил прибывшим оперативникам, что произошла случайность: его гражданская жена 42-летняя Наталья Г. занималась готовкой, нарезала салат и по-неосторожности полоснула его ножом по руке, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Претензий к сожительнице у Олега не было, от госпитализации он отказался. Поэтому и сотрудникам пришлось удалиться - поножовщины нет, преступления нет. Полицейские уже успели забыть про этот ночной выезд, пока с утра им не позвонили со Склифа и не рассказали, что к ним доставили изрезанного мужчину. Приехав опросить пострадавшего правоохранители узнали ночного героя. В это раз мелким порезом не обошлось, и возлюбленная чуть не перерезала горло мужчине.

Как оказалось, доброта Олега не была оценена по достоинству возлюбленной, и при следующей ссоре она ударила его ножом в шею. Рана оказалась глубокой, поэтому мужчину и госпитализировали в больницу. Где врачи диагностировали у москвича ранение внутренней яремной вены. Теперь полиция проводит проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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