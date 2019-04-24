Семь больниц Приморья получили новое оборудование по «Единой субсидии»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-04-24T19:08:43+03:00

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Новое медицинское оборудование, закупленное на средства «Единой субсидии», получили 7 больниц Приморья. Единая федеральная субсидия в размере 500 млн руб. была выделена Минвостокразвития РФ Приморскому краю согласно плану социального развития центров экономического роста. В районные больницы Красноармейского, Михайловского, Шкотовского, Кировского, районов, а также Спасска-Дальнего и Лесозаводска поступили новые УЗИ-аппараты, флюорографы и маммографы.

Планируется, что до конца года на средства «Единой субсидии» будет приобретено новое оборудование для 23 медучреждений Приморья. Среди закупаемой техники — 5 передвижных маммографических кабинетов и передвижной флюорографический кабинет, автомобили скорой помощи, аппараты УЗИ, маммографы и рентгенологическое оборудование, сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Новая техника поможет медикам Приморья проводить раннюю диагностику и выявлять опасные заболевания на начальной стадии.

- Обеспечение доступности качественной медицинской помощи для всех жителей региона – одна из приоритетных задач повышения качества жизни на дальнем Востоке. Это наиболее чувствительная сфера для людей, - отметила замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марина Дедюшко. - Выделение средств из федерального бюджета на приоритетные мероприятия в рамках реализации планов развития социальной инфраструктуры центров экономического роста дальневосточных регионов – одно из направлений этой работы.

Всего в рамках плана социального развития центров экономического роста Приморскому краю будет выделено 12 млрд. руб. Кроме закупки медицинского оборудования средства пойдут на строительство и ремонт детских поликлиник, больниц, культурных и спортивных центров, школ, детских садов и стадионов. До 2012 года по всему Дальневосточному региону будет построено и реконструировано 412 социальных объектов, на эти цели в федеральном бюджете закладывается 94 млрд. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU