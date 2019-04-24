Трамп отправил военных на границу с Мексикой

СЕГОДНЯ 19:10 2019-04-24T19:10:20+03:00

Американский президент отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов

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Американский глава Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.

- Недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на наших солдат национальной гвардии, вероятно, в качестве отвлекающего тактического приема для тех, кто занимается контрабандой наркотиков. Сейчас мы направляем на границу вооруженных военнослужащих, - подчеркнул Трамп в своем Twitter.

Американский глава также отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп грозит Мексике пошлинами из-за наркотрафика. Президент США пообещал ввести пошлины на мексиканские машины. Он дал Мехико ровно год на принятие эффективных мер, после которых наркотрафик должен либо прекратиться, либо уменьшиться. По мнению Трампа, сейчас власти соседней страны не делают все возможное в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU