Украинское антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского

СЕГОДНЯ 20:25 2019-04-24T20:25:55+03:00

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Директора НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) Артем Сытник заявил, что началось расследование относительно работы компании "Киноквартал". Известно, что она принадлежит победителю второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.

Расследование ведется по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино.

Ранее стало известно, что Соломенский районный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского. Поводом для иска стало использование русского языка в фильме "Я, ты, он, она", который якобы является нарушением договора с Государственным агентством Украины по вопросам кино. Кинолента была снята компанией "Киноквартал", а часть средств была выделена из украинского госбюджета, сообщает "РИА-Новости".

- Решение суда исполнено, уголовное производство зарегистрировано, - подчеркнул Сытник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что команда победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского прокомментировала указ президента РФ Владимира Путина об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР. Соратники Зеленского отметили, что необходимо ввести против России санкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU