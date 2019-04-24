В Москве неизвестные с оружием напали на граждан Китая

СЕГОДНЯ 20:35 2019-04-24T20:35:20+03:00

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В Москве неизвестные с огнестрельным оружием напали на граждан Китая. Преступники стреляли прямо на дороге по машине пострадавших, а позже отняли у них сумку с деньгами.

В городе объявлен план "Перехват". Полиция ищет "Вольво", на котором в неизвестном направлении с места преступления ретировались неизвестные.

На данный момент сумма украденного уточняется, пострадавших осматривают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU