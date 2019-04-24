2019-04-24T20:35:20+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные с оружием напали на граждан Китая

Преступники отняли у потерпевших сумку с деньгами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Москве неизвестные с огнестрельным оружием напали на граждан Китая. Преступники стреляли прямо на дороге по машине пострадавших, а позже отняли у них сумку с деньгами.

В городе объявлен план "Перехват". Полиция ищет "Вольво", на котором в неизвестном направлении с места преступления ретировались неизвестные.

На данный момент сумма украденного уточняется, пострадавших осматривают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинское антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского
Delivery Club будет проверять состояние здоровья своих курьеров
В Генштабе ВС РФ заявили, что Америка готовится нанести ядерный удар по России
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Семь больниц Приморья получили новое оборудование по «Единой субсидии»
"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам
Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами
Совбез ООН не будет собираться из-за письма Украины по выдаче паспортов РФ в Донбассе
"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына
Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса