2019-04-24T21:11:31+03:00
Общество

Молодежное крыло ОНФ подключилось к борьбе с природными пожарами в Забайкальском крае

А в Иркутской области и Бурятии активисты проведут работу по их профилактике
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Забайкалье и Сибири продолжаются природные пожарыВ Забайкалье и Сибири продолжаются природные пожарыФото: REUTERS
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В Забайкалье и Сибири продолжаются природные пожары. Специалисты отмечают, что их площадь, к сожалению, только увеличивается. Ситуация непростая. Поэтому к оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров подключились активисты молодёжного крыла Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) - при содействии Министерства природных ресурсов.

В Забайкалье они начали ещё 21 апреля. Волонтеры команды «Молодежка ОНФ» помогают в пяти пунктах приема гуманитарной помощи и пунктах временного размещения пострадавших. 25 апреля в Чите начнет действовать пункт приема помощи улице Петровской, 4. Через три дня, 28-го, мобильная группа из 22 человек (в их числе шесть медиков - психологи и хирург) выдвинется в городское поселение Балей. Там ребята до 4 мая будут оказывать адресную гуманитарную помощь жителям посёлков и сел, пострадавших от пожаров. В том числе помогут очистить площадки под сгоревшими домами (здесь будут строить новые) и восстанавливать загоны для скота.

В ещё нескольких соседних регионах волонтёры займутся профилактикой пожаров. Так, с 25 апреля они начнут патрулировать территорию Прибайкальского Национального парка (это в Иркутской области) - тропы и стоянки. Туристов будут предупреждать об опасности разведения костров.

В Бурятии на подъездах к республиканскому парку с 26 апреля будут действовать посты «Молодежки ОНФ». Волонтёры помогут егерям навести порядок в парке после зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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