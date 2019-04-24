2019-04-24T21:12:35+03:00
Общество

Глава Оренбуржской области: «Бессмертный полк» в Оренбурге пройдет там, где решили горожане»

Денис Паслер поддержал инициативу жителей города провести акцию на проспекте Победы
Ксения БОГДАНОВА
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В 2019 году акция "Бессмертный полк" соберет еще больше участников.В 2019 году акция "Бессмертный полк" соберет еще больше участников.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Врио губернатора Оренбуржской области Денис Паслер поддержал инициативу горожан пройти 9 мая с акцией «Бессмертный полк» по проспекту Победы. Ранее новые власти города собирались перенести марш памяти на проспект Парковый, а также на площадь Ленина и улицу Советскую. Однако эта идея вызвала широкий протест со стороны жителей Оренбурга. Денис Паслер считает, что мнение оренбуржцев должно стать решающим в этом вопросе. Об этом глава области написал на своей странице в Instagram.

«Бессмертный полк» в Оренбурге будет проходить по проспекту Победы — там, где решили горожане. Потому что это ОБЩЕНАРОДНАЯ акция, это общая память, гордость и боль. Увидел множество обращений оренбуржцев, уважаю вашу позицию», — подчеркнул Денис Паслер.

Врио губернатора также сообщил, что 24 апреля встретился с главой Оренбурга и поручил ответственным службам решить организационные вопросы о прохождении колонн «Бессмертного полка».

«Решать, где проводить «Бессмертный полк» должны люди. А службы — думать, как это организовать. Никак не наоборот, - считает глава региона. - Так что «Бессмертному полку» — быть. И право горожан самим решить, где».

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Бессмертный полк в Оренбурге будет проходить по проспекту Победы - там, где решили горожане. Потому что это ОБЩЕНАРОДНАЯ акция, это общая память, гордость и боль. Увидел множество обращений оренбужцев, уважаю вашу позицию.
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В 2018 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 40 тысяч оренбуржцев, сообщает ИА REGNUM. Предполагается, что в этом году марш памяти соберет еще больше участников. По мнению горожан, предложенные новой городской властью площадки могут не вместить такое количество желающих присоединиться к акции. Тогда как проспект Победы сможет принять большое количество людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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