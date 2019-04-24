В Москве рядом с метро Электрозаводская горит строительный кран
В Москве рядом с метро Электрозаводская на Большой почтовой улице на стройке ЖК горит кран.
В Москве горит строительный кран.
На месте ЧП продолжают работать пожарные. О погибших или пострадавших на данный момент не сообщается.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве в начале марта текущего года горел склад с лакокрасочными изделиями. Площадь возгорания составляла около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших и погибших во время пожара не оказалось.
В марте в Москве сгорели ценности из музея Рублева. Пожар вспыхнул на складе, где хранились книги и некоторые экспонаты, которые не входят в музейный фонд. Помещение, в котором хранились экспонаты почти полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако точный список утраченных ценностей до сих пор не удалось составить.
ИСТОЧНИК KP.RU