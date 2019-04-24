2019-04-24T21:31:25+03:00
Происшествия

В Москве рядом с метро Электрозаводская горит строительный кран

На месте инцидента работают пожарные [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве рядом с метро Электрозаводская горит строительный кранВ Москве рядом с метро Электрозаводская горит строительный кранФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве рядом с метро Электрозаводская на Большой почтовой улице на стройке ЖК горит кран.

В Москве горит строительный кран.

На месте ЧП продолжают работать пожарные. О погибших или пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве в начале марта текущего года горел склад с лакокрасочными изделиями. Площадь возгорания составляла около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших и погибших во время пожара не оказалось.

В марте в Москве сгорели ценности из музея Рублева. Пожар вспыхнул на складе, где хранились книги и некоторые экспонаты, которые не входят в музейный фонд. Помещение, в котором хранились экспонаты почти полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако точный список утраченных ценностей до сих пор не удалось составить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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