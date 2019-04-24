СЕГОДНЯ 21:48 2019-04-24T22:01:04+03:00

Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от украинского Фото: Александр ГЛУЗ

Заявления о принятии в российское гражданство жителей ДНР и ЛНР будут рассматриваться в течение трех месяцев

Изменить размер текста: A A

Жители Донбасса смогут обратиться с заявлением о приобретении российского гражданства без отказа от украинского. От этом заявили представители МВД РФ.

- Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР, - сообщается на сайте ведомства.

К слову, заявления о принятии в российское гражданство жителей ДНР и ЛНР будут рассматриваться в течение трех месяцев.

- Предположительный срок рассмотрения заявления - до трех месяцев, - подчеркнули в МВД РФ.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии". Павел Климкин заявил, что это новый "паспортный" этап оккупации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU