2019-04-24T22:01:04+03:00
Общество

Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от украинского

Заявления о принятии в российское гражданство жителей ДНР и ЛНР будут рассматриваться в течение трех месяцев
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от украинскогоЖители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от украинскогоФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Жители Донбасса смогут обратиться с заявлением о приобретении российского гражданства без отказа от украинского. От этом заявили представители МВД РФ.

- Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР, - сообщается на сайте ведомства.

К слову, заявления о принятии в российское гражданство жителей ДНР и ЛНР будут рассматриваться в течение трех месяцев.

- Предположительный срок рассмотрения заявления - до трех месяцев, - подчеркнули в МВД РФ.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии". Павел Климкин заявил, что это новый "паспортный" этап оккупации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве рядом с метро Электрозаводская горит строительный кран
Глава Оренбуржской области: «Бессмертный полк» в Оренбурге пройдет там, где решили горожане»
Молодежное крыло ОНФ подключилось к борьбе с природными пожарами в Забайкальском крае
В Москве неизвестные с оружием напали на граждан Китая
Украинское антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского
Delivery Club будет проверять состояние здоровья своих курьеров
В Генштабе ВС РФ заявили, что Америка готовится нанести ядерный удар по России
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Семь больниц Приморья получили новое оборудование по «Единой субсидии»
"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам
Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами
Совбез ООН не будет собираться из-за письма Украины по выдаче паспортов РФ в Донбассе
"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына
Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса