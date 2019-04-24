В Москве температура побила рекорд семилетней давности

24 Апр 22:30 2019-04-24T22:37:06+03:00

За последние 13 лет самым теплым 24 апреля было в 2012 году

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В Москве температура воздуха побила показатели семилетней давности. Столбики термометров в среду, 24 апреля, показали плюс 22,3 градуса.

- Сегодня был установлен температурный рекорд с начала 2019 года. Впервые температура перешла 20-градусный рубеж - 22,3 градуса выше нуля. Завтра мы ожидаем до +23 градусов в Москве, до +24 по Подмосковью, - подчеркнул метеоролог Александр Синенков.

К слову, за последние 13 лет самым теплым 24 апреля было в 2012 году, температура воздуха составила +21,3 градуса, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 23 - 28 апреля, в том числе Пасху 2019. В Пасхальное воскресенье, 28 апреля, синоптики обещают +26 градусов. Правда, с дождями. Температура на грани рекорда за всю историю метеонаблюдений (а они ведутся в столице 140 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU