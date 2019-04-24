2019-04-24T23:09:19+03:00
В мире

Британские активисты вновь запустят надувную куклу Трампа в Лондоне

Акцию приурочат к визиту американского главы в Великобританию в июне этого года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Британские активисты вновь запустят надувную куклу Трампа в ЛондонеБританские активисты вновь запустят надувную куклу Трампа в ЛондонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские СМИ отметили, что активисты Великобритании вновь поднимут в небо надувную фигуру, которая изображает президента США Дональда Трампа в виде злого малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках.

К слову, эту необычную акцию приурочат к визиту американского главы в Великобританию, который состоится в начале июня текущего года.

- Малыш Трамп определенно снова полетит. Только это будет стоить больших денег - порядка £70 тыс, - отметил один из активистов Лео Мюррей, участвовавший в акции в 2018 году. Он также подчеркнул, что в этот раз надувная фигура американского лидера будет в пять раз больше.

Напомним, в июле прошлого года президент США находился в Соединенном Королевстве с трехдневным рабочим визитом. Он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у королевы. Во время визита президента США в Великобритании прошли многочисленные акции протеста против проводимой им политики. А в Лондоне запустили шестиметрового "пухлого малыша с копной светлых волос", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года в Лондоне запустили в небо шестиметровую фигуру Дональда Трампа в виде злого малыша. Надувная кукла является частью протестной акции "Остановите Трампа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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