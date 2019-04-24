В московском СИЗО «Матросская тишина» умер арестант

24 Апр 23:30 2019-04-24T23:38:10+03:00

Трое подозреваемых отравились неизвестным веществом, одного из них спасти не удалось

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В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» случилось ЧП: трое арестантов отравились пока неустановленным веществом, один из них скончался.

Как рассказали в столичном управлении ФСИН, в ночь на среду, 24 апреля, в одной из камер СИЗО обнаружили троих подозреваемых, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом. Двоих срочно доставили в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось.

Чем именно отравились арестанты, установят специалисты. Сейчас проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники УФСИН направили материалы в следственные органы, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в декабре 2017 года вокруг «Матросской тишины» разгорелся настоящий скандал. Там обнаружились комфортные камеры для «богатых» и перенаселенные – для «бедных». Тогда в СИЗО тоже проводилась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU