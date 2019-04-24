В московском СИЗО «Матросская тишина» умер арестант
В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» случилось ЧП: трое арестантов отравились пока неустановленным веществом, один из них скончался.
Как рассказали в столичном управлении ФСИН, в ночь на среду, 24 апреля, в одной из камер СИЗО обнаружили троих подозреваемых, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом. Двоих срочно доставили в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось.
Чем именно отравились арестанты, установят специалисты. Сейчас проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники УФСИН направили материалы в следственные органы, передает РИА Новости.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в декабре 2017 года вокруг «Матросской тишины» разгорелся настоящий скандал. Там обнаружились комфортные камеры для «богатых» и перенаселенные – для «бедных». Тогда в СИЗО тоже проводилась проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU